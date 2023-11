Premio Gonzaga a Fabio Storchi

E’ stato consegnato all’imprenditore Fabio Storchi (fondatore di Comer Industries di Reggiolo, ora presidente di Finregg e di Vimi Fasteners di Novellara) il premio Ferrante Gonzaga promosso dal Rotary Club di Guastalla ormai dal 2018 per riconoscere personali locali che si distinguono in campo professionale, culturale, sociale. E’ stato il presidente del club, Giordano Giubertoni, a consegnare a Storchi la statuetta in bronzo. E dopo l’intervento del premiato, l’altra sera a palazzo ducale di Guastalla, è stato consegnato il contribuito benefico di seimila euro, abbinato al premio, destinato alla Fondazione Officina Belle Arti con sede a Reggiolo, per le attività sociali e didattiche inserite nel programma di eventi dell’associazione.

A ritirare l’assegno il dottor Gianfranco Marchesi, presidente della Fondazione.