"Premio in denaro a chi si laurea"

"Per privacy non posso dire chi, ma uno dei nostri giocatori nel contratto ha addirittura un premio economico se si laurea entro questa stagione". Loris Migliari è il dg del Volley Tricolore e sul rapporto tra sport e etica non vuole semplificare: "È andato in crisi un po’ tutto il sistema dei cosiddetti valori, scuola e famiglia. I giovani si perdono un po’ nei modelli di Tik Tok o YouTube. Ma non voglio dire che alcuni sono meglio e altri peggio, non giudico in casa d’altri". Migliari condivide in parte le parole di Salerno: "Non si può attribuire a un atleta il compito di essere un modello, è vero. Però quando sei un personaggio pubblico devi sentirtela addosso la responsabilità di non essere uno qualunque. Non è certo colpa di un calciatore se questo ha un livello di istruzione inferiore, ma sicuramente la scuola qualcosa produce, aiuta". Parlando dei tesserati del Volley Tricolore, il dg è sereno: "Anche loro fanno parte del mondo, non sono esenti dai suoi problemi, però sono sempre stato molto soddisfatto del loro comportamento. La maggior parte dei nostri giocatori studia, ci sono universitari, nutrizionisti, geometri. C’è un’immagine che mi piace molto: quando si sale in pullman per i viaggi più lunghi, subito tanti aprono i libri e si mettono a studiare. Molti quando si ritirano sono laureati, perché pianificano la loro vita". Il denaro incide: "Se andiamo in Superlega o su alti livelli sono pochi quelli possono vivere di rendita. Bisogna ricordare anche che, nonostante questi ragazzi siano atleti a tempo pieno, giuridicamente sono considerati dilettanti. La dimensione economica è diversa rispetto ad altri sport".

Tommaso Vezzani