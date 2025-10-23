Premio internazionale della bontà. Tra i vincitori anche Stefano Airini

Cerimonia solenne, lo scorso fine settimana nella cattedrale di Chioggia, in Veneto, per la consegna del Premio internazionale della bontà, promosso dal Comitato della Croce di Cavarzere, in collaborazione con la Diocesi di Chioggia e altre associazioni. Il premio celebra ogni anno uomini e donne che si sono distinti per gesti di altruismo, impegno sociale e testimonianza umana. La cerimonia è dedicata anche alla memoria delle vittime del terrorismo, della mafia e di ogni forma di criminalità.

Tra i quattro premiati di quest’anno figurano anche Stefano Airini e la moglie Monica Michelon, di Brescello. Airini, in particolare, a lungo è stato comandante della caserma locale e da un anno è attivo pure come diacono, partecipando alla celebrazione della messa nella chiesa brescellese. Il militare e la moglie sono stati riconosciuti per opere di volontariato svolte non solo a livello locale ma anche nella Repubblica Democratica del Congo. Hanno infatti dato vita all’associazione Sochrea Odv, che opera nel campo dell’alfabetizzazione dei bambini, nella convinzione che l’istruzione sia alla base dello sviluppo di ogni realtà umana e cristiana.

Nella stessa cerimonia premiati pure suor Maria Parolin e il pianista-attivista Fabio Tedde, sempre per opere e attività solidali.

Antonio Lecci