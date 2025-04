Premio Lombardini. Borsa di studio per Andrea Bigliardi

Si è svolta nella mattinata del 26 marzo, presso l’Università di Modena e Reggio Emilia – DISMI, Padiglione Buccola/Bisi, la cerimonia di consegna della Borsa di Studio Franco Lombardini per l’anno accademico 2023/2024, che ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, docenti, studenti e della Famiglia Lombardini, promotrice dell’iniziativa insieme al Rotary Club Reggio Emilia. Durante la cerimonia è stato premiato l’Ing. Andrea Bigliardi, vincitore della Borsa di Studio Franco Lombardini A.A. 2023/2024, che ha ricevuto la prima rata direttamente dalla Famiglia Lombardini. Inoltre, è stata assegnata la seconda rata della Borsa di Studio 2022/2023 all’Ing. Francesco Bigi, confermando il valore e il merito del suo percorso accademico. "Il Rotary Club Reggio Emilia - sottolinea il presidente del Rotary Club Reggio Emilia, l’architetto Stefano Maccarini Foscolo Canella - è orgoglioso di prendere parte alla Borsa di Studio Franco Lombardini e di essere vicini alla Famiglia Lombardini, che grazie al suo generoso impegno economico premia il merito e valorizza i giovani talenti della nostra comunità accademica. Investire nelle nuove generazioni è fondamentale per costruire un futuro solido e innovativo".

Concetti ripresi anche dal presidente del corso di laurea in Ingegneria Meccatronica, prof. Fabio Immovilli: "Ringrazio sentitamente la Famiglia Lombardini ed il Rotary Club Reggio Emilia, espressione di una tradizione industriale radicata nel nostro territorio, per aver premiato l’impegno e il talento dei nostri studenti. Questo riconoscimento ci sprona a proseguire nel nostro impegno per formare professionisti capaci di affrontare le sfide dell’innovazione tecnologica per il progresso della nostra comunità". Per conto della famiglia Lombardini, Francesca, Adelmo, ed Elena, figli di Franco Lombardini e Gianna Paglia, hanno concluso: "Come ogni anno siamo orgogliosi di portare avanti questa tradizione che non solo ha un valore simbolico per la nostra famiglia ma è un sostegno vero e concreto per il futuro di giovani talenti dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Quello che ci auguriamo in particolar modo è che i vincitori di questa Borsa di studio abbiano una carriera accademica e professionale piena di soddisfazioni e riconoscimenti. Inoltre ci auspichiamo che il ricordo di nostro padre Franco Lombardini riesca ancora ad ispirare le nuove generazioni di ingegneri".

Cesare Corbelli