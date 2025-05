Premio per la pace Dossetti: "Un ponte tra memoria e futuro in ricordo del padre costituente"

"Questo premio è un ponte tra passato e futuro: celebra un padre della Repubblica e tiene vivi i valori in cui credeva". È con queste parole che si è aperta ieri mattina la cerimonia di consegna della sedicesima edizione del Premio per la pace Giuseppe Dossetti. Un riconoscimento promosso dal Comune di Reggio insieme al Comune di Cavriago, alla Provincia di Reggio, alla Regione Emilia-Romagna e con il sostegno della fondazione Manodori. Un’iniziativa che nasce per onorare la memoria di don Giuseppe Dossetti – partigiano, padre costituente, sacerdote e monaco – e per premiare persone, associazioni e scuole impegnate nella promozione concreta dei valori della pace, della solidarietà e dell’uguaglianza.

Ad aprire la cerimonia nella Sala del Tricolore è stata l’assessora alla cura delle persone Annalisa Rabitti: "Sono felicissima di essere qui davanti a tanti ragazzi, lo dico da mamma oltre che da assessora. Per costruire un mondo di pace dobbiamo prima di tutto opporci con fermezza alla guerra, che colpisce soprattutto i civili". A seguire il vicesindaco di Cavriago, Matteo Franzoni, ha ricordato il valore storico e civile del premio: "Nel nostro mondo le guerre aumentano e i più deboli ne pagano il prezzo. Questo premio è un ponte tra passato e futuro: celebra un padre della Repubblica e tiene vivi i valori in cui credeva". Per il consigliere provinciale Alberto Olmi invece, il Premio Dossetti "riporta al centro il significato profondo della ricerca della pace" e rappresenta un’occasione per "fare i complimenti a chi se lo è aggiudicato". Anche la consigliera regionale Elena Carletti ha sottolineato il ruolo collettivo nella costruzione della pace: "Parliamo di un’azione artigianale e condivisa. I pensieri di pace appartengono a tutti noi, e tutti noi possiamo, vogliamo e dobbiamo esserne responsabili".

Il vescovo di Reggio Giacomo Morandi dopo aver letto un breve messaggio di Papa Francesco, ha ricordato l’impegno ecclesiale di Dossetti: "È stato una figura centrale in un momento di rinnovamento della Chiesa. Ho avuto la fortuna di incontrarlo: porto nel cuore le sue parole e questi momenti. La pace non è solo assenza di conflitto, ma presenza attiva del bene. Sogniamo una Chiesa dove ciascuno si prende cura dell’altro".

Infine, Pierluigi Castagnetti, presidente della giuria e figura storica della politica italiana, ha ripercorso l’impegno costituente del partigiano: "È stato un vero costruttore di pace. Ha fatto la Resistenza, ha rappresentato Reggio Emilia nell’Assemblea costituente e ha avuto un ruolo fondamentale nella stesura della prima parte della Costituzione, in particolare dell’articolo 11, che sancisce il ripudio della guerra. Un articolo che parla anche della nostra città".

Tra i premiati della sedicesima edizione, per la sezione ’singolo cittadino il riconoscimento è andato al quotidiano Avvenire, rappresentato dal direttore Marco Girardo, per "l’impegno della testata nel suo complesso, non solo nel racconto di situazioni di conflitto, ma anche per la costante educazione alla pace". Per la categoria delle associazioni nazionali, il primo premio è stato assegnato all’Associazione Trillargento Aps di Genova, con il progetto ’Nonsolonote’, che usa la "musica d’insieme come strumento di empowerment e contrasto alla povertà educativa". Menzione speciale all’associazione Opera don Bonifacio Azione Verde Odv di Matera, attiva in Nigeria con il progetto ’Azione verde, cultura dell’umanità: la pace’, che attraverso la cultura vuole costruire un futuro di pace per il Paese africano.

A livello locale, il premio ‘Manodori’ è stato assegnato all’associazione Rabbunì Odv per il progetto ’Casa Bakhita’, "una casa luogo di accoglienza per donne in situazioni di grave marginalità ed oppressione". Menzione speciale alla Caritas - Compagnia Ss Sacramento, Missioni diocesane per l’iniziativa sanitaria in Madagascar ’Ero malato… Progetto per una sanità accessibile e sostenibile nel Basso Farahony’, che ha promosso la costruzione di un presidio ospedaliero.

Grande spazio è stato riservato anche agli studenti delle scuole secondarie del territorio, protagonisti con elaborati capaci di raccontare la pace in forme diverse. Il primo premio ex aequo è andato ad Anastasia Aguzzoli dell’Istituto Scaruffi Levi Tricolore e a Francesco Filiberto Erta dell’Istituto Cattaneo Dall’Aglio di Castelnovo Monti. Secondo classificato l’albo illustrato della classe 3^I del liceo Aldo Moro, mentre il terzo premio è andato alla classe 4^A dell’Istituto Galvani Iodi. Riconoscimenti anche per il liceo Matilde di Canossa, mentre a chiudere la premiazione in un momento particolarmente toccante è stato lo studente ucraino Vasyl Ptashynsky dell’Istituto Galvani Iodi, autore di una bellissima lettera indirizzata a don Giuseppe Dossetti, nipote del padre costituente, in cui racconta l’inizio drammatico della guerra in Ucraina e la sua fuga fino alla nostra città.

Elia Biavardi