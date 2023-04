Premio per la ricerca in campo oncologico alla dottoressa Donati

Zonta International Club di Reggio ha assegnato il premio “Innovazione e Ricerca”, in memoria della professoressa Amedea Barani, alla dottoressa Benedetta Donati (foto). Si tratta di un riconoscimento, giunto alla 12ª edizione, dedicato a donne che si sono distinte nella ricerca scientifica.

La dottoressa Benedetta Donati, ricercatrice senior presso il Laboratorio di Ricerca Traslazionale di Ausl-Irccs di Reggio, riceverà il premio durante la cerimonia di consegna, aperta a tutta la cittadinanza, di sabato 15 aprile, dalle 10 alle 12.30, a Palazzo Rocca Saporiti (viale Murri 7) a Reggio.

Sono previsti interventi di Antonino Neri (direttore scientifico Irccs di Ausl Reggio), Alessia Ciarrocchi (coordinatrice del Laboratorio di Ricerca Traslazionale dell’Azienda Usl-Irccs di Reggio) e delle ricercatrici del Laboratorio Benedetta Donati, Valentina Fragliasso e Francesca Reggiani.

A Benedetta Donati sarà consegnato il premio, come riconoscimento per il lavoro di ricerca in campo oncologico, realizzato nel Laboratorio Irccs Ausl di Reggio, con riferimento alla biologia molecolare e trascrittomica finalizzata a nuove prospettive diagnostiche e terapeutiche per la cura dei tumori, in particolare di quello al seno.