Premio sostenibilità per le cooperative di Terre d’Emilia

Confcooperative Terre d’Emilia continua ad investire sulla sostenibilità. All’indomani della creazione di una specifica area di lavoro su sostenibilità, ambiente ed energia, di cui sono referenti Fabio Guglielmi e Giuseppe Caserta, la centrale cooperativa lancia il premio “ESG & Cooperazione”, con una dotazione di 15.000 euro destinati a premiare le imprese associate che nel 2022 hanno messo in atto le migliori pratiche ambientali, sociali e di governance e quelle che hanno rendicontato gli esiti delle azioni attraverso il bilancio sociale e di sostenibilità.

Il premio si inserisce in un’ampia azione di Confcooperative Terre d’Emilia in materia di sostenibilità, ambiente ed energia. "Temi – sottolinea al proposito il presidente dell’organizzazione, Matteo Caramaschi – sui quali stiamo investendo molto, non solo per dare continuità alle azioni già attivate negli ultimi anni dalle Confcooperative di Reggio Emilia, Modena e Bologna, ma soprattutto per stimolare e incentivare la cultura della sostenibilità. Sono valori che connotano profondamente l’esperienza cooperativa". Il premio sarà presentato alla Polveriera lunedì 12 giugno alle 10.