Premio Strega, tra i libri proposti anche ‘Confiteor’ di Paterlini

Entra nel vivo la 79ª edizione del Premio Strega 2025, più importante riconoscimento letterario in Italia, con l’annuncio dei libri proposti dagli ‘Amici della domenica’ (400 letterati che compongono la giuria e ognuno di loro propone un titolo, dai quali saranno poi scelti i 12 finalisti). Tra i primi 32 nomi c’è anche lo scrittore reggiano Piergiorgio Paterlini, che prenderà parte alla competizione con ‘Confiteor’ (Piemme). "Vorrei dedicare il riconoscimento – dice l’autore – alla mia città e a Marco Massari che, fin dal primo giorno da sindaco, mi ha chiamato a dare un contributo al rilancio di una strategia e di un’identità culturale a Reggio. E al Binario 49, a Virginia Ponciroli di Piemme e a Lorenza Foschini, cui devo la proposta al Premio senza esserci mai visti e senza altra motivazione che quella dichiarata: l’amore sincero e appassionato per Confiteor". Nella motivazione con cui ha proposto ‘Confiteor’, Foschini scrive: "Settant’anni di vita raccontati come fossero l’attraversamento di tre secoli. Sembra di sentire Paul Auster quando dice “Non è tanto la storia mia che mi interessa, ma usare le mie esperienze per pormi delle domande sul mondo“". Mentre per quanto riguarda la categoria Poesia dello ‘Strega’, l’editore reggiano Aliberti ha proposto ‘Chiarissima Luce’ dell’autore bergamasco Alessandro Ardigò.

Lara Maria Ferrari