Premix non dà l’aumento Il sindaco prova a mediare

La vertenza della Premix, azienda del settore dei mangimi che ha uno stabilimento anche a Cadelbosco Sopra, è stato al centro di un incontro tra sindacati di categoria di Cisl e Cgil e il sindaco del paese, Luigi Bellaria, sulla richiesta di corretta applicazione del contratto nazionale dell’industria alimentare, che non è stato sottoscritto dalle associazioni Assalzoo, Assocarni e Italmopa, le stesse che hanno indicato alle imprese associate, tra cui la Premix, di non erogare l’ultimo aumento della retribuzione previsto dal contratto nazionale rinnovato tre anni fa.

Il primo cittadino ha manifestato attenzione al problema, dichiarandosi disponibile a favorire le condizioni per la ricomposizione della vertenza in atto tra le parti.

Positivo il commento dei sindacalisti Roberto Pinotti e Sara Varini, che si stanno occupando della vicenda: "Siamo soddisfatti per la disponibilità manifestata dal sindaco – dicono i rappresentanti dei lavoratori – sottolineando come, in una fase congiunturale come quella attuale, sia fondamentale valorizzare il contenuto del contratto nazionale di categoria, che per i lavoratori è lo strumento principale per il recupero del maggior costo della vita e per scongiurare l’approdo di queste aziende a un contratto al ribasso che non possiamo tollerare e che contrasteremo, in accordo con i lavoratori, con tutti i mezzi a disposizione". Pronte eventuali iniziative di protesta sindacale in caso di mancata risoluzione della vertenza.

Antonio Lecci