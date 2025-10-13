Prende a calci le auto e rovista nei pacchi postali

E’ stato segnalato un uomo che, in stato di agitazione, lanciava delle bottiglie e colpiva con calci alcune auto in sosta. Da via Kant, quartiere Crocetta, nel pomeriggio di venerdì, verso le 15,30, è arrivata la segnalazione al 113, con l’intervento sul posto di un equipaggio della Squadra Volanti. In effetti, in quella zona si aggirava un giovane straniero, di 33 anni e di origine guineana, già ben noto alle forze dell’ordine. E’ stato notato mentre rovistava tra la posta e in alcuni pacchi che erano stati recapitati agli abitanti di un condominio di quel quartiere.

E poco prima aveva pure minacciato una donna, residente nel palazzo, in quanto si era "permessa" di intervenire, accorgendosi di quanto stava facendo l’intruso. Lo straniero, noto per reati prevalentemente contro la persona e il patrimonio, al controllo della polizia è stato trovato in possesso di alcuni oggetti, che si è poi appurato essere stati prelevati da alcuni pacchi recapitati al condominio.

Il 33enne è stato identificato per poi essere accompagnato negli uffici della Questura e denunciato a piede libero per furto aggravato, violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, oltre a minacce aggravate.