Prende a schiaffi coppia di amici. Poi estrae un coltello e li minaccia

Ancora violenza in zona stazione dove un giovane ha preso a schiaffi una coppia e ha minacciato l’uomo con un coltello.

I fatti risalgono a fine novembre scorso, quando due amici – un 38enne e una 28enne – stavano passeggiando, quando sono stati avvicinati all’improvviso da un 30enne loro conoscente. Quest’ultimo ha cominciato a discutere con la donna, forse per gelosia o per questioni in sospeso fra loro ancora tutte da ricostruire (da capire anche se li stesse seguendo oppure se l’incontro sia avvenuto in maniera casuale).

Un diverbio acceso che man mano è passato alle vie di fatto: il trentenne ha scagliato uno schiaffo al volto della ragazza; il 38enne si è intromesso immediatamente per difenderla, dicendogli che non era questo il modo di affrontare e risolvere i problemi.

Ma anche lui è stato aggredito dal trentenne, sempre con un colpo al viso. Infine, il giovane ha estratto un coltello dai pantaloni e lo ha minacciato invitatando ad andarsene e a non immischiarsi nella faccenda.

La donna non ha denunciato l’accaduto, ma ci ha pensato l’uomo è poi andato nella caserma di Corso Cairoli a raccontare tutto. Una volta identificato, il 30enne è stato deferito alla procura del tribunale di Reggio con l’accusa di minaccia aggravata e percosse.