“Queste case sono mie”: balordo prende a badilate 2 proprietari e li ferisce

Reggio Emilia, 3 maggio 2025 – “Queste case sono di mia proprietà. Fuori tutti”. Poi, imbracciando un badile, ha colpito prima un proprietario ferendolo e poi un altro ancora, mandando i due – tra i 60 e i 70 anni – all’ospedale. La polizia, chiamata a intervenire sul posto, lo ha bloccato dovendo utilizzare il taser e infine arrestato. A finire nei guai, un 27enne nigeriano, senza fissa dimora e irregolare sul territorio, non nuovo a queste condotte.

Una scena da far west quella avvenuta ieri mattina in un complesso residenziale in Largo Blasetti, nei pressi di via Settembrini, a Buco del Signore. Stando a quanto raccontato da alcuni testimoni che vivono qui, l’uomo in preda ad un vero e proprio delirio si è presentato (anzi ri-presentato, dato che già in passato si era comportato, sempre qui, alla stessa maniera, cercando di alzare le tapparelle delle villette a schiera) alle 9.

“Solita scena già vista – racconta un abitante – Ha cominciato a bussare alle porte dicendo che lui vivesse qui e fosse tutto di sua proprietà. Sono stati chiamati i carabinieri che lo hanno portato via”.

Ma non finisce qui. “Due ore dopo, evidentemente rilasciato dalle forze dell’ordine, è tornato, ma stavolta armato di un badile e ancora più aggressivo – continua il testimone – Ha sfasciato due auto di altre persone che vivono nel comprensorio e poi si è diretto verso le case e ha aggredito due proprietari”. Scatta ancora l’allarme alle forze dell’ordine. Stavolta sul posto arrivano gli agenti delle Volanti.

Ma l’uomo in forte stato di agitazione non ci sta, prova a reagire lanciando dei sassi ai poliziotti. “Per bloccarlo hanno dovuto ricorrere all’utilizzo del taser. Infine lo hanno arrestato e portato via. Sul posto poi è arrivata l’ambulanza che ha trasportato uno dei due feriti all’ospedale (solo lievi escoriazioni al volto e al braccio per fortuna), mentre l’altro – sotto choc dalla paura – è comunque andato al pronto soccorso per accertamenti.

“Non sappiamo come mai prende sempre di mira noi, in realtà qui non ha alcun legame – conclude il residente – Ha dei problemi psichichi evidenti, spesso prendere il bus della linea ’3’ che arriva nel parcheggio di fronte al carcere ‘La Pulce’, poi scavalca la recinzione e viene a importunarci”.