Prende forma il ponte sul cavo Naviglio

Nei giorni scorsi è stata effettuata l’operazione di posa in opera del calcestruzzo sul nuovo ponte del Naviglio, alle porte del centro abitato di Fabbrico. Ora occorre attendere circa quattro settimane per consentire alla struttura di poter assumere una stabilità completa. Dunque, per la riapertura del ponte, completamente rinnovato, occorre attendere almeno fino al 20 aprile, ovviamente salvo possibili imprevisti. La scadenza fissata rappresenta il termine necessario per concludere le operazioni di finitura e conseguenti collaudi della struttura. Visto il prolungarsi del cantiere, in attesa della stabilizzazione del pronto, dalla prossima settimana è prevista una sistemazione di via Ca Ronfa e via Naviglio. I lavori al nuovo ponte proseguono di fatto la messa in sicurezza della zona, dopo la realizzazione della rotatoria a Ponte Vettigano.