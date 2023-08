Prende forma la ciclovia del Secchia

Sarà ufficialmente inaugurato sabato 2 settembre il tratto casalgrandese della ciclovia del Secchia, il percorso ciclopedonale immerso nella natura, sulle sponde del fiume Secchia, che consentirà il collegamento con i comuni di Rubiera e Castellarano. Il taglio del nastro è in programma a Salvaterra in corrispondenza dell’ingresso su via Reverberi. Un’iniziativa aperta a tutti i cittadini. "Si tratta del tratto della ciclovia del Secchia situato nel territorio di Casalgrande – spiega il sindaco Giuseppe Daviddi –. E’ un’opera certamente molto importante e siamo soddisfatti per questo percorso riservato a ciclisti e pedoni. Fa parte di un progetto esteso che, oltre a Casalgrande, riguarda pure i comuni di Baiso, Castellarano e Rubiera. A Casalgrande è stata realizzata dal Parco Secchia fino al comune di Rubiera. Complessivamente l’opera ha ottenuto un finanziamento regionale attraverso l’Ente Parchi".

Il primo cittadino di Casalgrande ha inoltre ricordato che ogni Comune "ha poi integrato con le proprie risorse in base alle esigenze e modiche concretizzate nel percorso. L’amministrazione comunale precedente aveva previsto l’opera su strade comunali. Abbiamo quindi apportato delle modifiche per permettere alla ciclovia di passare sulla sponda sinistra del Secchia". Per Daviddi la ciclopedonale è "preziosa per sostenere il turismo", ma anche per agevolare "i collegamenti casa-lavoro, aspetto fondamentale da considerare con attenzione. Siamo pronti per l’inaugurazione che è stata organizzata nell’ambito di un’altra iniziativa".

Il 2 settembre sarà infatti pure possibile, a partire dalle 8.45, partecipare alla pedalata ‘Amici in bici’ partendo dal parco del Liofante di Salvaterra e percorrendo la ciclabile fino a Castellarano con rientro al parco del Liofante dove sarà allestito un rinfresco. L’iscrizione è da effettuare presso il Parco del Liofante con una spesa a partire di due euro. Per le iscrizioni telefonare a Giorgio (3356113577) e Giordano (3471499306). L’iniziativa è organizzata dall’amministrazione comunale, dal gruppo sportivo Virtus Casalgrande e ‘Teambota’ m.t.b. Club. Ulteriori informazioni sull’evento del 2 settembre è possibile consultare il sito internet o la pagina Facebook del Comune di Casalgrande. Sono dunque quattro i Comuni protagonisti di questo progetto (Baiso, Castellarano, Casalgrande e Rubiera) insieme all’ente Parchi dell’Emilia Centrale e alla Regione Emilia-Romagna.

Matteo Barca