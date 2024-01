Prende forma un altro accampamento nomadi, Comune allertato

Un nono campo-nomadi in costruzione a Barco? Se lo sono chiesti numerosi residenti, notando cosa stava avvenendo in un appezzamento di terreno collocato lungo via Nenni (la strada provinciale 22) non lontano dall’incrocio con via Alighieri. I cittadini hanno girato la domanda al Comune e nei giorni scorsi l’Ufficio Tecnico ha segnalato la situazione anomala alla Polizia Locale della Val d’Enza. Una pattuglia ha svolto un apposito sopralluogo, a seguito del quale si ritiene che sia necessario adottare "provvedimenti conseguenti".

L’area inizialmente era un orto a bordo strada, poi un poco alla volta è stata recintata. Quindi con il passare delle settimane è stata è stata costruita una tettoia che poi… è stata chiusa. Una baracca per gli attrezzi da orticoltura? Non proprio, dato che è poi stato costruito un camino. Dopo di che la strada d’ingresso è stata ghiaiata e, da ultimo, è arrivata una campina: una vera e propria casa su ruote. Nell’area poi sono stati scaricati dei laterizi e delle grandi cisterne per l’acqua. Insomma, si sta allestendo una piccola villetta (poco viaggiante) circondata da un giardino. Le case mobili, come anche le casette prefabbricate in legno, non possono essere installate senza ottenere appositi permessi ed autorizzazioni rilasciati - previa analisi della richiesta corredata da progetto e documentazione - dall’Ufficio tecnico comunale.

Meno di un anno fa, proprio a Bibbiano, la polizia locale insieme ad un centinaio di carabinieri avevano perquisito due campi nomadi e 14 persone erano state arrestate per furto aggravato di energia elettrica. Inoltre, dato che numerosi indizi facevano propendere per una lottizazione abusiva, vennero sequestrati una ventina di moduli abitativi tipo campina e fabbricati in muratura abusivi. Non è bastato: anche pochi giorni fa, al confine con Cavriago, altre 8 persone residenti in un campo di roulotte sono state denunciate dai carabinieri per furto di elettricità.

Francesca Chilloni