Prende fuoco la canna fumaria. Distrutto il tetto, casa inagibile

Almeno cento metri quadrati di tetto distrutti dalle fiamme, poi scoperchiato dall’intervento dei vigili del fuoco per evitare che il rogo potesse estendersi ulteriormente, in particolare alla parte di copertura adiacente, dove è installato un impianto fotovoltaico, per fortuna non intaccato dal rogo. Verso le 19,30 è scattato l’allarme, l’altra sera in via Chiesa a San Rocco di Guastalla, con il rapido intervento dei vigili del fuoco di Guastalla e del distaccamento volontari di Luzzara, che ha permesso di evitare danni ben maggiori. L’edificio è stato dichiarato inabitabile, almeno per ora, ma il danno maggiore sembra essersi concentrato al tetto, senza intaccare in modo evidente le strutture interne, dove vive un pensionato del paese, che era in casa al momento dell’incendio, per fortuna uscendo subito dall’immobile, senza riportare conseguenze fisiche. Sul posto anche i carabinieri del nucleo radiomobile di Guastalla per gli accertamenti, svolti con i vigili del fuoco. Le cause dell’incendio risultano accidentali, dovute agli effetti sul tetto in legno del surriscaldamento della canna fumaria. Il proprietario della casa si è provvisoriamente trasferito da suoi parenti.

