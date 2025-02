Prende fuoco la legnaia. Rischia di bruciare anche la casa

Un incendio partito in una zona usata come legnaia e deposito di materiale ha rischiato di distruggere pure l’adiacente abitazione. E’ accaduto verso le 11 di ieri mattina, con l’allarme per un incendio che era divampato all’interno di una abitazione di via Cellini, un quartiere residenziale a ridosso del centro storico novellarese, affacciato su via Colombo. Sembrano esserci cause accidentali, forse un corto circuito elettrico, alla base del rogo che è divampato all’interno della zona di servizio usata come legnaia, nel retro dell’edificio.

Il padrone di casa era uscito pochi minuti prima e tutto sembrava essere tranquillo. Ma poco dopo ha notato del fumo, a distanza, ed è tornato sul posto, scoprendo che era interessata dall’incendio proprio la sua abitazione. Anche i vicini di casa si sono accorti delle fiamme e hanno dato l’allarme ai vigili del fuoco, giunti da Guastalla e da Reggio con autobotti e autoscala. Il tempestivo intervento ha evitato che le fiamme potessero raggiungere anche l’annessa abitazione, che è stata interessata da un denso fumo, ma per fortuna sembra essere rimasta agibile, senza problemi strutturali.

Sul posto anche i carabinieri di Novellara e gli agenti di polizia locale, che hanno eseguito accertamenti, oltre a bloccare il traffico in via Cellini. Per oltre un’ora è stato necessario gettare acqua e schiuma nella zona interessata dall’incendio, per mettere l’area in sicurezza, da dove a lungo è stato visto alzarsi del fumo.

a.le.