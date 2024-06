Prende fuoco la tuta, operaio ustionato

Un grave infortunio si è verificato ieri pomeriggio alla Scrmolcer Group in via Giotto a Castellarano: un operaio italiano di 51 anni, residente nel comune di Scandiano, è rimasto ustionato dopo che la sua tuta da lavoro ha preso fuoco. Momenti di grande paura e apprensione per l’uomo, immediatamente soccorso. Il 51enne, per cause ancora in corso di accertamento, si è purtroppo ustionato dopo che le scintille di una saldatrice hanno incendiato la tuta da lavoro che indossava durante lo svolgimento della sua attività.

E’ stata subito attivata la centrale del 118 che ha prontamente coordinato l’emergenza e ha inviato rapidamente in via Giotto gli operatori sanitari per i soccorsi alla persona coinvolta. L’operaio, dopo le prime terapie ricevute dai sanitari, è stato dunque portato con l’elicottero al centro ustionati di Parma per proseguire tutti gli accertamenti e le terapie del caso da parte dei medici del nosocomio.

Le sue condizioni di salute sono state giudicate di media gravità dai sanitari. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, stava eseguendo un’operazione di saldatura su dei metalli quando gli abiti da lavoro hanno poi preso fuoco.

La ditta di Castellarano è specializzata nella realizzazione di stampi per l’industria ceramica. In via Giotto ieri pomeriggio, oltre ai mezzi del 118, si sono pure portati i carabinieri della stazione di Baiso. I militari dell’Arma hanno eseguito le verifiche del caso.

Il lavoratore, fortunatamente, non è in pericolo di vita. Sul posto è intervenuto anche il personale dell’Ausl del servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro per compiere gli accertamenti e cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio, l’ennesimo purtroppo che si registra nella nostra provincia. Nel passato, nel comprensorio ceramico reggiano, sono già avvenuti molti incidenti in diverse aziende. Le esatte cause dell’infortunio sono ora al vaglio del personale dell’Ausl, impegnata ieri per alcune ore nell’eseguire il sopralluogo alla Scrmolcer Group.

Antonio Romanelli, direttore dell’Ausl del servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro, ieri ha ricordato che è sempre molto importante "il rispetto delle norme e la prevenzione per evitare infortuni sul lavoro. E’ fondamentale inoltre l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e collettivi adeguati. Raccomando quindi il rigoroso rispetto delle norme vigenti per i luoghi di lavoro. Dalle prime notizie emerse ieri a Castellarano l’uomo coinvolto non è in pericolo di vita: attendiamo ora il referto dei medici per apprendere anche le notizie per le ustioni riportate".

