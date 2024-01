Prende fuoco una siepe: danneggiata anche la tapparella

L’allarme ai vigili del fuoco lanciato da una pattuglia dei carabinieri di passaggio ha evitato guai peggiori, ieri mattina a Novellara, in via De Amicis, dove si era sprigionato un principio di incendio a una siepe che funge da recinzione all’abitazione di una donna di 55 anni. Accanto alla villetta si notava il fumo, sempre più denso. I vigili del fuoco di Guastalla hanno poi domato le fiamme, che stavano interessando pure una piccola catasta di legna destinata ad alimentare la stufa. L’incendio ha intaccato la tapparella esterna di una finestra, situata proprio accanto al luogo teatro delle fiamme. Il tempestivo allarme ha evitato possibili ulteriori danni, che restano limitati alla sola area dell’incendio. Sulle cause non è stato possibile fare piena chiarezza, ma non si esclude l’azione di un mozzicone di sigaretta gettato inavvertitamente dalla vicina strada. Indagano i carabinieri.