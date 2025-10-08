Prende il via il Festival dell’Enigmistica

Da domani e fino a domenica ritorna il Festival dell’Enigmistica, in questa edizione ospitata a Guastalla fra il teatro Ruggeri, palazzo ducale e l’ex chiesa di San Francesco, con un programma ricco di gare, spettacoli, incontri e ospiti, aperti ad appassionati di ogni età. Già oggi il festival (organizzato dall’Associazione culturale Laboratorio Democratico con la direzione di Roberto Dallari) viene anticipato da una gare tra scuole, mentre domani alle 16 a palazzo ducale è prevista una Lectio Magistralis su "I rebus nella didattica dell’italiano" con il prof. Pietro Ichino, docente universitario ed ex parlamentare. In serata, a teatro, uno spettacolo teatrale in dialetto su giochi e rebus. Tra venerdì e domenica ancora gare, incontri con ospiti del mondo dell’enigmistica, con il gran finale a teatro con le premiazioni dei vincitori. Ogni sera a teatro spettacoli tra musica e rebus. In questa quinta edizione del Festival, da registrare la speciale partecipazione de "La Settimana Enigmistica", con il Campionato italiano di enigmistica. Grande partecipazione da parte delle scuole, con oltre mille studenti presenti, grazie all’adesione dell’istituto Russell di Guastalla, del Ferrante Gonzaga, del Sant’Orsola, oltre alla consolidata presenza del liceo Moro di Reggio e del liceo Corso di Correggio. Vengono riproposte gare individuali per appassionati di enigmistica provenienti da tutta Italia, distinte tra esordienti ed esperti, così come gli incontri dedicati ai giovani per presentare l’enigmistica e la logica come strumenti utili ad affrontare i test di ammissione universitaria.

Un evento che si presenta come un festival diffuso e itinerante, che toccherà i vari luoghi di Guastalla che ospitano le iniziative. Viene proposto anche un maxicruciverba lungo dieci metri, il corner della redazione de "La Settimana Enigmistica" a palazzo ducale, fino ai numerosi esercizi commerciali cha aderiscono alle iniziative pensate per le famiglie, come la caccia al tesoro, gli Enigmi in vetrina, gli aperitivi e le colazioni enigmistiche. Tra gli ospiti attesi, oltre a Ichino, anche Susanna Nugnes, Giorgio Dendi, Manuela Mellini, Roberto Morassi, Alfredo Baroni, Cristiana Traversa, fino all’inedita collaborazione con le Edizioni Panini, grazie alla partecipazione degli autori delle uscite numero 3645 e 3646 del settimanale "Topolino", previste proprio nei giorni di svolgimento del festival.

Antonio Lecci