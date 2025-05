Prendeva a pugni la convivente, condannato a sei mesi

Un ventottenne di origine centro-americana ma residente nella Bassa è stato chiamato a rispondere a processo di diverse accuse per reati commessi ai danni della convivente. Per l’imputato, difeso dall’avvocato Matteo Iotti, il pubblico ministero ha chiesto un anno e mezzo. L’altro ieri il giudice Michela Caputo lo ha condannato a sei mesi, con pena sospesa.

È stato riconosciuto responsabile dei reati di lesioni alla donna e di danneggiamento di un suo cellulare, ma non dei maltrattamenti contestati. Secondo la ricostruzione investigativa, l’avrebbe sottoposta a ripetute vessazioni dal febbraio 2019 all’ottobre 2021.

In un’occasione, nel dicembre di cinque anni fa, l’avrebbe colpita con pugni al volto, graffi sul petto e trascinata fuori dall’auto per i piedi per continuare a picchiarla, episodio per il quale lei ebbe una settimana di prognosi. Nel maggio 2020 la donna avrebbe subito pugni e morsi al volto, a una spalla, alle braccia e graffi sul collo, con conseguenze per due settimane.

Nel gennaio 2021 il convivente le avrebbe dato un pugno nonostante sapesse lei era incinta. Poi doveva rispondere di aver distrutto il cellulare della donna, mentre cercava di chiamare i carabinieri durante un’aggressione datata 3 ottobre 2021, per la quale ebbe dodici giorni di prognosi.

al.cod.