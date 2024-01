Prendono un portone a martellate, ma la videsorveglianza li inquadra

Sono accusati di aver preso parte all’intrusione in un cortile privato, con l’obiettivo di colpire una porta con un grosso martello, provocando danni a un vetro e segni alla stessa porta. Le indagini dei carabinieri di Correggio – per una vicenda accaduta a inizio ottobre e di cui si era già sentito informalmente parlare nella cittadina, ma venuta solo ora alla luce dallo stretto riserbo della magistratura e degli investigatori – hanno portato alla denuncia di tre uomini di 24, 30 e 55 anni per danneggiamento aggravato in concorso. Secondo la ricostruzione dei fatti, verso la mezzanotte del 3 ottobre, i tre uomini si erano introdotti nel cortile dell’abitazione, con il trentenne che aveva colpito più volte la porta con un grosso martello, mentre i due compici controllavano l’eventuale arrivo di qualche testimone o delle forze dell’ordine. Le indagini dei carabinieri, grazie anche alle telecamere della zona, sono risaliti ai tre presunti autori del reato. Durante il vandalismo, il proprietario, di 55 anni, era in casa a dormire. Ha sentito colpi violenti alla porta, si è affacciato alla finestra della camera da letto, notando un’auto con le luci accese in cortile, poi fuggita quando sono usciti il proprietario e il figlio. I carabinieri, dalla visione delle immagini, hanno verificato che il conducente della vettura era lo stesso che aveva colpito la porta con il martello.