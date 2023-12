Prenotarsi non è necessario: oltre 1.400 persone in sei giorni

Altri tre open day messi in campo questa settimana per la vaccinazione contro il Covid, considerata anche l’ottima adesione alle prime edizioni. Vista il successo registrato con gli open day precedenti, organizzati di recente, l’azienda Usl Irccs organizza tre ulteriori appuntamenti, senza necessità di prenotazione, a Guastalla, Reggio Emilia e Scandiano la prossima settimana. Agli open day si può andare liberamente, si accede senza prenotazione e si potrà chiedere di ricevere anche la vaccinazione antinfluenzale. Basta presentarsi nelle fasce orarie indicate. Ecco il programma delle vaccinazioni: a Guastalla è in programma per stamattina, Servizio di igiene pubblica, dalle 9 alle 13, a Reggio domani, Servizio di igiene pubblica, dalle 14 alle 18 e a Scandiano venerdì, Servizio di igiene pubblica, dalle 9 alle 13.

Nei primi cinque appuntamenti, con l’esclusione di Reggio, sono state vaccinate contro il Covid complessivamente 765 persone. Aggiungendo i numeri dei vaccinati all’open day di Reggio, in totale si arriva a quota 1.422 in sei giornate.

Si ricorda che la dose di richiamo è consigliata per tutta la popolazione over 12 anni ed è fortemente raccomandata alle persone considerate fragili perché portatrici di patologie croniche e a quelle rientranti nella fascia di età over 60. Al di fuori degli open day è anche possibile vaccinarsi: negli studi dei medici di medicina generale che aderiscono alla campagna, nelle farmacie che aderiscono alla campagna, negli ambulatori del Servizio di Igiene Pubblica, prenotando su fascicolo sanitario elettronico, al Cup, al Farmacup. L’adesione alla campagna degli open day è stata ottima in tutti i distretti della provincia, Correggio, Guastalla, Montecchio, Scandiano, Castelnovo Monti e nel capoluogo. Ora, si vanno a proporre tre nuove date in modo da dare a tutti la possibilità di accedere a un servizio importante, peraltro gratuito e senza prenotazione.