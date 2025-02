"Preoccupa il ‘no’ ideologico ambientalista"

La sinistra da sempre ostacola la costruzione della diga di Vetto, finalmente sembra che la Regione sia, benchè con grande ritardo, disposta a fare la propria parte per realizzare la diga. C’è in ballo anche il tema di qualità dell’acqua che con la diga in alta val d’Enza sarebbe in gran parte risolto. Questo l’intervento di Giuseppe Pagliani, consigliere provinciale di Forza Italia.

"Molto preoccupante è il braccio di ferro che si è creato in regione Emilia Romagna alla vigilia della riunione tecnica al ministero delle infrastrutture riguardo alla costruzione della diga di Vetto d’Enza. Il no di Europa verde alla costruzione della diga rappresenta l’ennesimo ostacolo ideologico dal quale ci deve liberare il presidente della regione de Pascale", la sottolineatura.

Poi ancora. "Per il territorio della montagna reggiana l’asta dell’alta Val d’Enza è fondamentale per garantire l’acqua di qualità ed in continuità per le coltivazioni della bassa valle delle province di Reggio e Parma. Regione e Ministero sono finalmente allineate sulla costruzione dell’invaso, non si può più aspettare – continua Pagliani –. La coltivazione del foraggio a valle per la produzione di parmigiano reggiano è molto condizionato dalle crisi idriche che si presentano in modo sempre più frequente durante le caldissime estati.

Allo stesso modo l’alto appennino reggiano può sfruttare questo investimento per creare ricettività nuova e rilanciare un territorio che purtroppo è da troppi anni dimenticato ed in progressivo spopolamento.

Indispensabile coinvolgere tutti gli enti locali ed il governo centrale per completare l’iter amministrativo e partire con la realizzazione materiale dell’opera in tempi stretti."