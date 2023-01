"Preoccupati per Sicam e Werther"

di Antonio Lecci

Cresce la preoccupazione tra i lavoratori per la situazione nelle aziende Sicam e Werther, con sedi tra Correggio, Reggio e Carpineti. Nei giorni scorsi è stato convocato un incontro urgente tra il sindacato Fiom Cgil, la Rsu e l’attuale direzione aziendale di entrambe le società. Un incontro in cui è stata ribadita la preoccupazione per la situazione generale delle aziende e per il mancato rispetto del termine del concordato aperto al tribunale di Reggio Emilia nel maggio dello scorso anno, senza che sia stato depositato nessun "piano di salvataggio" entro i termini previsti dalla procedura, che scadevano all’inizio dello scorso dicembre.

Come già riportato nei giorni scorsi dal Carlino, la sezione Procedure concorsuali del tribunale di Reggio ha fissato per il 31 gennaio l’udienza di comparizione delle parti. Mentre l’attuale proprietà ha avviato una azione di responsabilità contro gli ex amministratori delle società, dopo aver rilevato delle presunte anomalie contabili negli ultimi bilanci. Situazione di cui sono stati subito informati il tribunale di Reggio e il commissario giudiziale, non appena i consulenti si sono accorti di situazioni potenzialmente sospette.

"Dopo un confronto sulle motivazioni forniteci sull’argomento e gli eventuali scenari possibili prospettati dalla direzione aziendale – spiegano Marcello Rinaldi e Davide Franco, funzionari Fiom che stanno seguendo le crisi aziendali delle due imprese – abbiamo siglato dei nuovi contratti di solidarietà per continuare a dare, per quanto più possibile, una copertura ai dipendenti rimasti nelle due società e tutelare la salvaguardia occupazionale che può essere sostenuta solamente da una continuità aziendale. Nonostante ciò, nelle ultime assemblee programmate nei due plant, quello di Correggio e l’unità produttiva di Carpineti, è emersa ancora una volta la preoccupazione dei lavoratori per il loro futuro occupazionale".

Infine aggiungono: "Come Fiom Cgil continueremo a seguire l’evoluzione della situazione senza tralasciare nessun elemento che possa dare supporto ai lavoratori in questo difficile momento, in cui l’incertezza per il loro futuro e le difficoltà economiche dovute alla perdita di salario si stanno protraendo nel tempo".