Prepararsi a gestire l’emergenza: decine di volontari a lezione

Da vari comitati di tutto il territorio reggiano si sono ritrovati per un corso base di Protezione civile decine di volontari di Croce rossa, arrivati alla sede di Guastalla anche da Novellara, Scandiano, Correggio, Quattro Castella, Sorbolo Mezzani, guidati dall’istruttore Mattia Bertinelli nelle fasi di montaggio di tende, nell’ambito dell’allestimento di campi di accoglienza in caso di calamità naturali e di necessità. Una trentina i volontari che hanno partecipato a questo corso, che prevede la formazione di squadre e operatori in grado di fornire un valido supporto in caso di allestimento di campi di accoglienza con sistemazione di alloggi provvisori, abbinati a cucine mobili per fornire adeguata assistenza alle persone in difficoltà. Si tratta di uno dei vari corsi di Protezione civile di Croce rossa, che impegna molti volontari di ogni età, soprattutto giovani.