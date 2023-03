Prepararsi all’escursionismo con il corso del Centro alpino

Il 17 marzo la presentazione del “Corso di escursionismo”, con uscite in ambiente e lezioni teoriche. Tra gli obiettivi di una associazione come il Cai senz’altro uno dei più importanti, se non il principale, è la frequentazione della montagna in maniera responsabile e con la necessaria preparazione. Le attività outdoor in montagna, come l’alpinismo, lo scialpinismo, l’escursionismo e le ciaspole, sono sempre più praticate, anche sull’Appennino. Ma chi si avvicina per la prima volta a queste attività lo fa spesso con molta improvvisazione, senza le adeguate conoscenze e con attrezzature del tutto inadeguate. Conoscere bene la montagna è indispensabile per frequentarla divertendosi sì, ma con il minor rischio possibile. Anche per praticare l’escursionismo, specialmente se si parte da zero, è necessaria l’adeguata preparazione. Sicuramente possono essere utili i corsi di escursionismo organizzati dal Cai. Il “Corso di escursionismo” è una attività storica del Cai reggiano, sicuramente tra le prime di questo genere nate nell’ambito dell’escursionismo italiano: è infatti giunto alla 43ª edizione. Quest’anno il corso si svolgerà tra marzo e maggio e verrà presentato venerdì 17 marzo alle 21:00 nella sede del Cai in via Caduti delle Reggiane 1H a Reggio Emilia. Il corso sarà diretto da Sara Ruozzi, accompagnatrice di escursionismo titolata del Cai, e dal vicedirettore Matteo Stefani, anche lui accompagnatore del Cai: saranno affiancati da altri esperti accompagnatori.

"Il corso – spiega Sara Ruozzi - è rivolto a tutte le persone che vogliono avvicinarsi al mondo della montagna e dell’escursionismo, per imparare a muoversi in sicurezza su tutti i vari tipi di terreni. Sono previste lezioni teoriche in aula e uscite pratiche in ambiente. L’obiettivo finale è quello di ottenere le conoscenze per organizzare in autonomia le proprie escursioni con la giusta pianificazione considerando distanze, meteorologia, dislivello e difficoltà dell’escursione".

Il programma del corso prevede 5 giornate pratiche in ambiente: la prima sarà il 26 marzo sull’Appennino reggiano. Seguiranno escursioni sulle montagne intorno al Lago d’Iseo, una sulle colline reggiane con esercitazione di orientamento e un week-end il 13 e 14 maggio sui sentieri della Liguria. Sono poi previste diverse lezioni teoriche per entrare con le dovute conoscenze nel mondo dell’escursionismo: equipaggiamento, il mondo della montagna, come si arriva alla meta, progettare l’escursione, come gestire le emergenze. Le serate teoriche si terranno presso la sede del Cai Reggio Emilia con inizio alle ore 21,00. Le iscrizioni al corso si apriranno al termine della serata di presentazione, il 17 marzo. Per partecipare al corso occorre essere soci del Cai.