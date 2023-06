Prepararsi per un Colloquio di Selezione, 4 Consigli Utili

Colloquio in vista? Istruzioni per l’uso.

Durante la selezione si accertano le capacità del candidato e si valutano, in termini complessivi, gli atteggiamenti e il carattere in rapporto al ruolo ricercato, allo stile e al sistema di valori dell’azienda. Solitamente avviene in una fase successiva all’invio del curriculum o al candidarsi ad un’offerta di lavoro. Prepararsi per tempo su come affrontarlo diventa quindi spesso fondamentale per il suo buon esito! Primo consiglio per una strategia vincente: approfondire che cosa cerca l’azienda, le attitudini e le competenze richieste, caratteristiche del profilo e della mansione per cui ti stai candidando. Secondo suggerimento: preparati mentalmente un discorso di presentazione, avendo chiaro ciò che vorresti dire di te per mettere in luce punti di forza coerenti con la ricerca l’azienda. Terzo consiglio: informati sull’impresa, il suo settore, le sue caratteristiche, attività, prodotti o servizi offerti. Potrai trovare facilmente tutte queste informazioni tramite una ricerca sul web o sui socialnetwork. Ultimo consiglio: pianifica per tempo il momento del colloquio. Prendi nota, appena arriva la proposta, della data, ora e luogo del colloquio e se possibile informati sul nome del selezionatore. Studiati per tempo il tragitto e il luogo del colloquio, la puntualità è d’obbligo.

Per approfondire questi ed altri consigli utili in visita della prossima selezione basta andare nella sezione "strumenti-ricerca-lavoro" su www.agenzialavoro.emr.it.

Rosaria Napodano