Presa la ‘banda delle Catwoman’. Rubavano occhiali e capi firmati. La polizia arresta quattro donne

Quattro ‘catwoman’. Scaltre e con la passione per i furti di ‘lusso’ tra capi d’abbigliamento, profumi e occhiali da sole firmati. Rubavano gli oggetti e li nascondevano nelle loro borse modificate in maniera artigianale con alcune schermature che impedivano l’attivazione dell’allarme alle barriere anti-taccheggio all’uscita dei negozi. Ma stavolta sono state tradite dalle telecamere e le quattro donne venerdì sono finite in manette.

Tutto è partito da un furto in un’ottica di via Crispi, in città. I titolari del negozio, non appena si sono accorti di due paia di occhiali che mancavano, hanno chiamato immediatamente la polizia.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra Volanti che hanno raccolto l’identikit delle sospettate. E grazie alla visione delle immagini della videosorveglianza nelle vie del centro storico, hanno individuato un’auto di colore rosso, guidata da un uomo, a bordo della quale si trovavano le quattro.

Alla vista dei lampeggianti, sono scese e hanno cercato di far perdere le loro tracce in via Emilia San Pietro, ma i poliziotti le hanno bloccate.

Si tratta di una 25enne, una 36enne, una 40enne e una 56enne – tutte di origine straniera e pregiudicate – arrestate con l’accusa di furto aggravato in concorso. Infine, il complice – un 31enne – è stato fermato in viale Piave, denunciato a piede libero per furto in concorso nonché per guida con una patente falsa. All’interno della vettura perquisita dagli inquirenti, sono stati trovati i due paia di occhiali rubati poco prima, nonché una quarantina di capi di abbigliamento, sette profumi di varie marche ed una borsa per un valore complessivo di oltre tremila euro.

dan. p.