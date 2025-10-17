Prese un contributo pubblico. I giudici: "Ora lo restituisca"

Hanno preso 48mila euro di soldi pubblici per partecipare a una fiera all’estero, ma in realtà a quella fiera non si sono mai presentati. È il cuore della vicenda che ha portato la Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna a condannare la società reggiana Metropolis e il suo amministratore unico e socio di maggioranza relativa Maurizio Depietri, 66 anni, a restituire 39.964,80 euro, più rivalutazione e interessi legali.

L’azienda (sede in via Majakovskij, zona Annonaria), si occupa di distribuzione informatica rifornendo di computer e componenti elettroniche le grandi catene commerciali. Nel 2019 andò in fumo, in un incendio, un capannone di stoccaggio merci in via Degola per danni stimati pari a un milione di euro poi risarciti dall’assicurazione.

Il finanziamento era stato concesso da Simest, la società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che sostiene le imprese italiane attraverso l’internazionalizzazione delle loro attività. L’obiettivo era coprire le spese per partecipare alla "Business Fair di Budva", in Montenegro, prevista per il 29 e 30 ottobre 2021. Il contributo ricevuto, in base alla richiesta avanzata il 3 giugno del 2021 da Metropolis, copriva metà dell’importo totale: la seconda metà sarebbe arrivata solo dopo aver presentato la rendicontazione delle spese.

"Con comunicazione Pec dell’8 novembre 2021 Simest Spa comunicava l’accettazione della domanda, con l’erogazione della prima tranche del finanziamento, per l’importo di euro 48mila, in data 12 gennaio 2022 – si legge nella sentenza -, mentre il saldo doveva essere corrisposto dopo la rendicontazione delle spese sostenute. La restituzione delle somme erogate a titolo di finanziamento sarebbe dovuta avvenire in otto rate semestrali".

Peccato che la Metropolis, secondo la ricostruzione della Corte dei Conti, non abbia mai messo piede alla fiera. Quando Simest si è accorta che la rendicontazione non arrivava, ha revocato il finanziamento e chiesto indietro i soldi. Di quei 48mila euro, la Metropolis ne ha restituiti soltanto 8mila, a rate. Per il resto, è partita la segnalazione alla Corte dei conti.

"Dalle indagini svolte – scrivono i giudici - veniva acclarato che Metropolis Srl non aveva mai partecipato alla manifestazione fieristica, regolarmente svoltasi in Montenegro dal 29 al 30 ottobre 2021, e che aveva restituito a Simest S.p.A. l’importo pari a complessivi euro 8.035,20 in tre rate, con ultimo pagamento disposto in data 11 maggio 2023".

Secondo i giudici quando un privato riceve soldi pubblici per uno scopo preciso e non li usa per quello, il danno è pubblico e rientra nella giurisdizione contabile. I giudici parlano di "danno erariale certo, concreto ed attuale cagionato dallo sviamento del finanziamento erogato dalla finalità pubblica assegnata".

Secondo la sentenza, Depietri ha accettato il contributo pur sapendo che la fiera era già finita, quindi non poteva più raggiungere l’obiettivo previsto. Per i giudici non si tratta di una semplice disattenzione, ma di una scelta consapevole, quindi con dolo.

I giudici parlano infatti di "consapevole e volontaria accettazione di un contratto di finanziamento con Simest, con data di perfezionamento il 12 novembre 2021, per la partecipazione ad una manifestazione fieristica che si era già svolta a Budva (Montenegro) nei giorni 29-30 ottobre 2021, pur nella piena consapevolezza che Metropolis S.r.l. non aveva partecipato a tale fiera". Alla fine, la Corte ha calcolato il danno in base ai soldi effettivamente rimasti fuori: 48mila euro meno gli 8mila restituiti.

Antonella Marchionni