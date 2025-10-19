Presentata a Roma la delegazione degli atleti sordi

Presentazione ufficiale a Roma della delegazione degli atleti della Federazione Sport Sordi Italia (Fssi) in partenza per le Deaflympics di Tokyo, organizzata per la prima volta presso il Salone d’Onore del Coni. Presenti tutti gli atleti i tecnici e gli accompagnatori, ma anche l’Assessore allo sport di Castelnovo Monti, Carlo Boni: "Siamo orgogliosi di aver contribuito a realizzare i sogni olimpici di tanti atleti con disabilità uditiva, di far parte del movimento, di favorire l’inclusione dei sordi nel sistema sportivo nazionale ed internazionale, di contribuire alla realizzare dei sogni di tanti giovani atleti". Alle Olimpiadi di Tokyo è prevista la partecipazione di oltre 5000 atleti provenienti da 80 nazioni e al via saranno rappresentate 21 discipline sportive. Quasi tutti gli atleti che si sono qualificati per le Deaflympics hanno vissuto una parte importante della preparazione negli impianti del Centro Tecnico Federale Fssi di Castelnovo Monti, vivendo a stretto contatto con la gente dell’Appennino Reggiano. "È proprio per questo che le Deaflympics di Tokyo le sentiamo anche nostre e che faremo un grande tifo per gli atleti azzurri". "Grazie al supporto della Regione Emilia-Romagna, - conclude Boni - è nato il centro tecnico Fssi, si sono susseguiti in Appennino 70 raduni azzurri ed oltre 60 atleti hanno scelto l’ospedale S.Anna di Castelnovo".

Settimo Baisi