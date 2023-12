Presentato il calendario della polizia

Un cane lupo con giubbino antiproiettile e mascherina insieme al suo addestratore in tenuta da assalto Nocs ed i Sassi di Matera sullo sfondo. Gli atleti paralimpici della Fiamme d’oro davanti allo splendido scenario di Villa d’Este a Tivoli. Una Venezia inedita vista alla prospettiva di un sub del Nucleo sommozzatori. La polizia scientifica al lavoro in una Firenze da noir riflessa in una pozzanghera… Il nuovo calendario della Polizia di Stato è un "viaggio lungo la straordinaria bellezza del nostro Paese con le immagini della dedizione e della passione delle donne e degli uomini in divisa", attraverso gli scatti del maestro Massimo Sestini. Il questore di Reggio, Giuseppe Maggese, ieri ha presentato con orgoglio il classico ma sempre sorprendente calendario la cui vendita, anche quest’anno, avrà una finalità solidale e benefica. Il ricavato delle vendite finanzierà il progetto del Comitato italiano per l’Unicef "Nigeria – per ogni bambino e bambina: un futuro", che si pone come obiettivo il "migliorare l’accesso all’istruzione, garantire la sicurezza delle scuole e ampliare le infrastrutture scolastiche" del Paese. Una parte degli introiti saranno inoltre devoluti al piano di assistenza della Ps "Marco Valerio", dedicato alle famiglie di poliziotti con figli gravemente malati. Il costo è di 8 euro per la versione da parete e 6 euro per quello da tavolo.

Francesca Chilloni