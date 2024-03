Presentato il progetto del cantiere del valore di 532mila euro. La chiesa di San Bernardino ancora chiusa a dodici anni dal sisma

Sembra essere arrivato finalmente il momento dei lavori per la ristrutturazione della chiesa di San Bernardino, a Novellara, chiusa ormai da tempo per inagibilità, dal sisma di quasi dodici anni fa. Ieri sera al ristorante pizzeria La Pinta, nella frazione novellarese, si è svolto un incontro pubblico per presentare il progetto, con rappresentanti della locale Unità pastorale, della diocesi, fino all’ing. Alberto Calza, curatore del progetto, e dell’impresa "Montanari Luigi" che si è aggiudicato il bando. Un’occasione per presentare progetto, modalità e tempistiche del cantiere, che prevede un costo totale stimato in 532mila euro, comprendendo spese tecniche, consolidamento di pareti e coperture. L’avvio del cantiere alla chiesa locale è una buona notizia soprattutto per l’associazione "Terreni Nuovi" che unisce in comitato una parte dei cittadini della frazione.