ReggioEmilia
CronacaPresentato il progetto per il nuovo Centro dell’impiego. Investimento da 250mila euro
14 ott 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
Presentato il progetto per il nuovo Centro dell’impiego. Investimento da 250mila euro

Presentato ieri a palazzo dei Principi a Correggio il progetto del nuovo Centro per l’impiego, intervento inserito nel piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, promosso a livello nazionale dal Ministero del Lavoro. L’intervento sulla sede storica di piazza Garibaldi prevede una rifunzionalizzazione degli spazi, creando ambienti moderni e pienamente accessibili, oltre a vari lavori di efficientamento energetico.

Il valore complessivo dell’investimento è di 250 mila euro, finanziato dall’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna nell’ambito delle risorse stanziate per il potenziamento infrastrutturale dei Cpi.

Secondo quanto indicato, i lavori dovrebbero concludersi entro la fine di quest’anno. Il Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro Regione Emilia-Romagna è un programma di investimenti che ha come obiettivi quello di rafforzare il sistema pubblico dei servizi per l’impiego e garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro.

Gli interventi in programma hanno come scopo quello di acquisire dei nuovi spazi e di ampliare anche quelli esistenti, con ristrutturazione e ammodernamento delle sedi attuali. L’attuazione del Piano è stata quindi demandata all’Agenzia regionale per il lavoro.

a.le.

© Riproduzione riservata