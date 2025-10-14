Presentato il progetto per il nuovo Centro dell’impiego. Investimento da 250mila euro

Presentato ieri a palazzo dei Principi a Correggio il progetto del nuovo Centro per l’impiego, intervento inserito nel piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, promosso a livello nazionale dal Ministero del Lavoro. L’intervento sulla sede storica di piazza Garibaldi prevede una rifunzionalizzazione degli spazi, creando ambienti moderni e pienamente accessibili, oltre a vari lavori di efficientamento energetico.

Il valore complessivo dell’investimento è di 250 mila euro, finanziato dall’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna nell’ambito delle risorse stanziate per il potenziamento infrastrutturale dei Cpi.

Secondo quanto indicato, i lavori dovrebbero concludersi entro la fine di quest’anno. Il Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro Regione Emilia-Romagna è un programma di investimenti che ha come obiettivi quello di rafforzare il sistema pubblico dei servizi per l’impiego e garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro.

Gli interventi in programma hanno come scopo quello di acquisire dei nuovi spazi e di ampliare anche quelli esistenti, con ristrutturazione e ammodernamento delle sedi attuali. L’attuazione del Piano è stata quindi demandata all’Agenzia regionale per il lavoro.

a.le.