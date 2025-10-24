Presentato il tavolo robot Erigo

Presentata ieri, all’ospedale di Correggio, la donazione dell’apparecchiatura Erigo destinata al reparto di Neuroriabilitazione e messa a disposizione da Sa.Re (Associazione per la sanità reggiana) grazie alla generosità della famiglia Ferrari in ricordo delle congiunte Lidosca e Ilca. Erigo è un tavolo robotizzato che accompagna la verticalizzazione dei pazienti allettati. Il suo impiego è basilare per velocizzare il percorso di riabilitazione intensiva delle gravi cerebrolesioni acquisite dopo dei traumi. Il recupero precoce della posizione eretta è fondamentale per la riduzione delle complicanze organiche e per la stimolazione della plasticità cerebrale. Un ruolo chiave è dato dal movimento robotizzato degli arti inferiori offerto da Erigo attraverso meccanismi controllati elettronicamente. Questo riduce il rischio di andare incontro ai problemi tipici del passaggio dalla posizione sdraiata a quella in piedi, situazione che tende a rallentare la riabilitazione dei pazienti rimasti allettati per lungo tempo. L’apparecchiatura viene usata dal reparto del San Sebastiano, dotato di 30 posti letto dedicati alla Riabilitazione neurologica. Di questi, venti letti sono destinati a pazienti che a causa della gravità della cerebrolesione hanno affrontato il coma e presentano un disturbo dello stato di coscienza. Nel 2024 il reparto ha ospitato 120 pazienti con cerebrolesione acquisita, ottanta dei quali in condizioni particolarmente gravi, provenienti per lo più dal Reggiano ma anche da Modena e Parma. Antonio Lecci