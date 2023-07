Presentato in Senato il libro di Pagliani

"Con immensa soddisfazione venerdì alle 13, dopo numerose altre presentazioni avvenute in terra emiliana e lombarda, il mio libro ’Ventitrè Giorni’, è approdato al Senato della Repubblica per la presentazione ufficiale alla stampa nazionale di una incredibile vicenda giudiziaria durata sette anni e mezzo di processi che si sono conclusi l’8 giugno dello scorso anno". Giuseppe Pagliani ha presentato il suo libro con l’organizzazione del senatore Maurizio Gasparri, vice presidente del Senato.

"Il libro – dice Pagliani – ha come obiettivo la memoria di un fatto di ingiustizia grave e la denuncia dei tanti casi di malagiustizia nei quali persone molto meno fortunate di me incappano per i motivi più disparati. Dai primi giorni di settembre riprenderò a svolgere eventi di presentazione in numerose città italiane già in calendario (Verona, Pordenone, Bologna, Parma, Ferrara, Rapallo, Bari, San Felice sul Panaro, ...)".