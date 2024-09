Presentazione de ’Inaprobiabili’ della docente Annalisa Sacchi

Alla Corte Ospitale di Rubiera alle 18,30 è attesa Annalisa Sacchi, docente all’Università Iauv di Venezia, per presentare il suo libro ’Inaprobiabili’. Relazioni, opere e lotte nelle arti performative in Italia (1959-1979)". Un saggio dove l’autrice racconta l’inappropriabile scena artistica di due decenni che hanno cambiato quello che si credeva possibile per l’arte e per la vita. Inappropriabili sono le esperienze di chi, negli anni sessanta e settanta del Novecento, trovò nella performance il territorio di sperimentazioni capaci di abbattere i confini disciplinari, di integrare nell’estetica e nella politica il piacere, la materialità della creazione, l’irruenza della critica all’esistente.

In questo libro si affollano così biografie, eventi e idee, azioni e opere che ricostruiscono una storia di relazioni: l’Autunno caldo, l’antipsichiatria e la militanza poetica di Giuliano Scabia, la guerra d’Algeria nel teatro musicale di Luigi Nono, le ecopolitiche di John Cage micologo e di Aldo Braibanti mirmecologo, le persecuzioni, i processi, le carcerazioni. L’ingresso è libero.

Per ulteriori informazione visitare il sito web: www.corteospitale.org