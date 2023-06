Presentazione degli Atti del Convegno Internazionale Cultural Heritage for the Next Generation, Ingresso Libero a Milano

Oggi alle 18 nella sede del FAI La Cavallerizza in via Foldi 2 a Milano vengono presentati gli Atti del Convegno Internazionale Cultural Heritage for the Next Generation, pubblicati a cura di Alessia Morigi per la Collana “Bibliotheca Archaeologica” (Edipuglia 2022). L’evento è organizzato da FAI Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Istituto Alcide Cervi e Università di Parma. Il volume raccoglie gli Atti del Convegno organizzato da Istituto Alcide Cervi e Università di Parma a Gattatico il 6-7 maggio 2021, durante il quale esponenti italiani ed europei del mondo delle istituzioni, della ricerca, della formazione, dei poli museali, del giornalismo e in generale della cultura intesa nel suo significato più ampio si sono incontrati e confrontati sulle azioni necessarie per il corretto inquadramento del patrimonio culturale nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nella prospettiva della sua trasmissione e comunicazione alle generazioni future.

L’ingresso è libero e non occorre prenotazione.