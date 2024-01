Presepe in piazza Garibaldi,: "rapito" il Bambin Gesù: i cittadini condannano il gesto

Ogni anno c’è qualche presepe reggiano da cui sparisce il Bambinello. Negli anni scorsi era accaduto a Guastalla, ad opera di un gruppo di ragazzini, e successivamente a Novellara, con il ritrovamento del "bottino" accanto alla scala d’ingresso di una abitazione della zona. E stavolta è accaduto a Correggio, ai danni del suggestivo presepe che la locale Unità pastorale ha allestito in piazza Garibaldi, nei pressi della storica chiesa di San Sebastiano, in pieno centro storico. Si tratta di una natività che è stata ben curata dagli organizzatori, che nei giorni precedenti il Natale aveva evidenziato addirittura Maria in dolce attesa, creando una storia in successione della Natività. Ma durante i festeggiamenti del Capodanno qualcuno non ha trovato di meglio da fare che impossessarsi di una delle pecorelle del presepio, oltre che del Bambin Gesù tra le braccia di Maria, per motivi ancora sconosciuti, ma probabilmente si è trattato di uno stupido gesto di vandalismo gratuito.

Gesto che ha trovato un’unanime condanna dei cittadini. Intanto, in attesa di recuperare gli oggetti rubati, la statua del Bambinello è stata sostituita, ripristinando così la scena del presepe.