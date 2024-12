Presepi e mercatini, l’Appennino profuma di Natale

"Buon Natale Appennino": con questa iniziativa l’Unione dei Comuni Appennino Reggiano si anima e si prepara ad accogliere i visitatori per le festa natalizie con un calendario ricco di sorprese. Sono davvero tanti gli eventi in programma fino a fine gennaio: mercatini di Natale nei paesi, concerti, spettacoli e attività di animazione per bambini e ragazzi, eventi culturali, mostre e shopping. Non può mancare "la Via dei Presepi" in Appennino reggiano, che da decenni unisce i nostri paesi all’insegna della fede e della tradizione. I presepi saranno allestiti nei borghi, nelle chiese, nelle mostre o a cielo aperto. Dai presepi nei castagneti attorno a Marola, ai diorami del celebre maestro presepista Antonio Pigozzi a Gazzano. "Territorio unito nella promozione di eventi - afferma l’Assessore al turismo dell’Unione Enrico Ferretti - un’offerta importante per chi vive i nostri paesi durante le feste natalizie. Due calendari con tutte le iniziative si possono trovare online al www.appenninoreggiano.it e nell’applicazione gratuita per smartphone APPennino reggiano turismo. Sono inoltre in distribuzione in tutti i Comuni anche i volantini cartacei che rimandano ai due programmi. Da quest’anno la nostra scelta è o Iat digitale, anche in considerazione della vastità del territorio. Questi calendari ci permettono di essere al passo coi tempi anche nell’offerta del turismo bianco". L’ Ufficio Iat, ubicato in Via Roma a Castelnovo Monti, gestisce direttamente questi calendari ed è a disposizione per informazioni su eventi e territorio sette giorni su sette.

Settimo Baisi

Nella foto d’archivio: la magia dell’Appennino imbiancato