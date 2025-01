Presi e uccisi dai nazisti: "A loro il nostro rispetto"

Diverse iniziative in programma in occasione del Giorno della Memoria in diversi comuni dell’Appennino, soprattutto con riferimento alle ‘pietre d’inciampo’, simbolo di chi è morto in campo di prigionia in Germania. Ieri alle 10 presso la fontana dell’Albiaccio (all’arrivo in paese dalla statale 63) è stata posata una nuova targa commemorativa in onore di Mario Colombari, che affiancherà quella scoperta lo scorso anno in ricordo di Lea Giansoldati. A Casina invece, venerdì per la prima volta sono state collocate due pietre d’inciampo nella frazione di Migliara per ricordare le vittime Vado Comi e Cesare Zannetti. La cerimonia si è tenuta in via Migliara, davanti alle abitazioni dei due deportati.

"Il ricordo giustamente va ai grandi e terribili eventi come l’Olocausto e la deportazione – ha detto Wassili Orlandi, dell’Anpi di Castelnovo Monti alla cerimonia di ieri – ma esiste e deve continuare un ricordo che riguarda, nella loro tragicità, eventi locali che hanno stravolto le vite di famiglie inermi. È il caso delle tre persone uccise dai nazifascisti per rappresaglia in località Albiaccio, nel marzo del ’45. Lea Giansoldati, Mario Colombari e Agostino Giampellegrini sono state vittime inconsapevoli di una ferocia ingiustificata. A loro il nostro onore e rispetto".

Inaugurata ieri al Teatro Bismantova anche la mostra “Omocausto – per non dimenticare nessun*” a cura di Arcigay; sarà possibile visitarla fino all’8 febbraio dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 19.30. Omocausto è un termine identificato da alcuni storici per identificare le persecuzioni delle minoranze sessuali da parte dei nazifascisti. Migliaia di persone LGBTI+ furono vittime delle persecuzioni e dello sterminio ordinato dal III Reich.

Domani e mercoledì 29 gennaio è prevista la pulizia delle Pietre d’inciampo a Castelnovo, in centro storico, insieme alle classi quinte delle scuole elementari Pieve e Giovanni XXIII e gli amministratori comunali.