Presi i due rapinatori: erano armati di pistola

L’attività di prevenzione agli obiettivi "sensibili" ha permesso di fermare due uomini, entrambi italiani, dichiarati in arresto per tentata rapina aggravata in concorso, detenzione illegale di arma da sparo e resistenza a pubblico ufficiale.

E’ accaduto l’altra sera verso le 19,30 alla farmacia Rivi, a Santa Maria di Novellara.

La cattura dei banditi è avvenuta grazie a controlli a farmacie e tabaccherie del territorio reggiano – predisposti in seguito alle recenti rapine avvenute tra Reggio e la Bassa – puntando soprattutto agli esercizi commerciali situati un luoghi vicini ad arterie viarie comode per la fuga, oltre che in zone "isolate".

Proprio come la farmacia della piccola frazione situata tra Novellara e Bagnolo.

Quando i rapinatori sono entrati nell’esercizio, l’azione non è sfuggita alle forze dell’ordine impegnate nell’operazione congiunta di polizia e carabinieri. Un agente in borghese si è qualificato, ma la reazione dei malviventi è stata immediata, con l’utilizzo di un oggetto contundente durante la colluttazione. Alla fine – come anticipato ieri dal Carlino – l’agente di polizia è stato trasportato in ambulanza al Santa Maria Nuova di Reggio per medicare una ferita guaribile in una settimana, mentre i due uomini fermati sono stati accompagnati in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza per la convalida dell’arresto.

Al momento la magistratura ha scelto la massima riservatezza su questo episodio.

Non si esclude che i due fermati possano essere collegati anche ad altre rapine messe a segno di recente.

"Abbiamo vissuto attimi di tensione – ha commentato la farmacista Barbara Rivi – ma con altrettanta serenità perché ci siamo sentite protette. Ringraziamo carabinieri e polizia per il loro intervento".

Antonio Lecci