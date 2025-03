Presi i ladri seriali del circolo Arci-Bocciodromo. Ma dopo la denuncia, scoperti ancora a rubare

Erano diventati un vero e proprio incubo per il circolo Arci con annesso bocciodromo di Castelnovo Sotto. Da fine febbraio, per diverse notti, si sono introdotti nei locali di via Petrarca alla ricerca di generi alimentari ma soprattutto del denaro del fondo cassa. Alla fine, grazie alla videosorveglianza, sono stati ottenuti gli elementi necessari per arrivare alla denuncia di una coppia residente in paese per il reato di concorso in furto aggravato e continuato. Si tratta di un uomo di 36 anni e della sua compagna di 35 anni, sorpresi dai carabinieri del paese all’ennesima intrusione. Ma la lezione non è servita, visto che poco dopo essere usciti dalla caserma sarebbero tornati a rubare nello stesso circolo.

Nonostante abbiano coperto il volto, sono stati identificati dalle immagini della videosorveglianza: avevano gli stessi vestiti indossati in caserma poco prima. A fine febbraio l’avvio dei furti. Il 5 marzo un colpo da 35 euro e una forma di Parmigiano Reggiano. Ma la notte successiva i carabinieri hanno sorpreso la coppia all’opera. La donna aveva con sé due merendine rubate, mentre l’uomo era in possesso del cacciavite usato per forzare la porta.

a.le.