"Presidente, serve la diga di Vetto"

Gremito il teatro di Cadelbosco Sopra, l’altra sera, a conclusione degli incontri e del sopralluogo delle autorità pubbliche nelle zone della Bassa colpite dall’alluvione dello scorso ottobre. Presenti i sindaci di Bagnolo, Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto, oltre al presidente della Regione, Michele de Pascale. E’ stata l’occasione per i cittadini di evidenziare problematiche e necessità. Come l’urgenza di intervenire per una totale manutenzione dei corsi d’acqua, che spesso appare piuttosto carente, anche nelle zone in cui si sono verificate le esondazioni dopo i cedimenti arginali. E poi gli animali fossori, tra cui le tanto contestate nutrie, capaci di rendere deboli le arginature di canali, fossati e torrenti. In un clima acceso, ma molto civile, è stata sollecitato anche la soluzione rappresentata dagli invasi in quota, in particolare la tanto attesa diga di Vetto.