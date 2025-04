Presidiare senza superficialità

Finalmente l’Esercito è arrivato. Misura invocata, giustamente, da più parti. L’azione interforze però, a questo punto, non sia statica e prevedibile per chi delinque: a tutta l’area della stazione storica serve un presidio mobile e continuativo, specie nelle ore notturne. Non si replichi, per fare un esempio, quello che accadeva fino a qualche tempo fa a Bologna, davanti al Teatro Comunale di via Zamboni che troneggia sulla stravissuta e problematica piazza Verdi: le pattuglie miste devono pattugliare tutta la zona calda senza superficialità. Siamo sicuri che questa sarà la priorità per chi tra forze dell’ordine ed Esercito interverrà in stazione. Ma le forti preoccupazioni dei cittadini siano sempre la strada maestra per chi deve difenderli.