Presidio alla Tecnosuperiore: "Basta parole e promesse. La produzione non decolla. Così si rischia la chiusura"

"La produzione non decolla, i macchinari non sono all’avanguardia e le tante promesse passate e recenti non sempre si sono avverate". C’è preoccupazione tra i quasi duecento lavoratori della Tecnosuperiore di Gualtieri, anche in vista della scadenza degli ammortizzatori sociali, prevista per la prossima primavera. A quella data, infatti, l’azienda dovrà essere autosufficiente per non rischiare di chiudere i battenti. Ieri mattina si è svolto un incontro tra sindacati e vertici aziendali per fare il punto della situazione, dopo il recente cambio del consiglio di amministrazione della società.

All’uscita dall’incontro, a mezzogiorno in punto, mentre i lavoratori organizzavano un presidio all’ingresso degli uffici sull’ex Statale 63, i sindacalisti della Fiom, Simone Vecchi e Marco Begnozzi, sono stati chiari nel ribadire come sia necessario avere garanzie reali: non fra chissà quanto ma da subito. "Riteniamo sia positivo – dicono i sindacalisti Fiom – che chi oggi rappresenta l’azienda ci dica che è intenzione della proprietà dare continuità all’attività e che non si voglia andare verso la chiusura. Ma non possiamo più farci bastare le parole: quello che vogliamo sono garanzie. Innanzitutto investimenti per il rinnovamento delle linee di montaggio, per permettere ai lavoratori di operare in sicurezza data l’obsolescenza di linee vecchie ormai di trent’anni. E investimenti in sala macchine per dare maggior produttività all’azienda. Inoltre, chiediamo che ci sia un investimento pure dal punto di vista commerciale per rilanciare il mercato dei prodotti e delle cucine della Tecno".

Presente anche il sindaco Renzo Bergamini, insieme all’assessore Marcello Stecco. Il primo cittadino gualtierese ha sottolineato come negli anni siano state impiegate molte risorse pubbliche proprio per evitare il dissesto dell’azienda e salvaguardare tanti posti di lavoro. Intanto, in attesa di ulteriori contatti tra le parti, è già fissato un incontro tra azienda e sindacati, per il 3 ottobre. Poi si deciderà se attuare iniziative sindacali e come proseguire la trattativa.

Antonio Lecci