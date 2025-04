Ecco il presidio dell’Esercito in stazione a Reggio Emilia: “Qui per migliorare la sicurezza”

Reggio Emilia, 16 aprile 2025 – Dopo una lunga attesa, da oggi è operativo il presidio dell’Esercito nell’area della stazione storica di Reggio Emilia.

Presidio fisso-mobile in piazza Marconi

Una pattuglia composta da tre militari stazionerà infatti in piazzale Marconi, con la possibilità di spostarsi lungo tutto l’asse ferroviario fino a via Turri e piazzale Europa. Il capitano dell'Esercito Flavio D'Angelo ha detto: “Siamo qui per migliorare la percezione di sicurezza della città”.

Si tratta di un presidio "fisso-mobile”, come lo ha definito il prefetto Maria Rita Cocciufa: una forma di vigilanza dinamica che unisce presenza costante e possibilità di movimento grazie al veicolo in dotazione, utile per effettuare controlli e identificazioni.

Il primo giorno del presidio dell'esercito davanti alla stazione di Reggio Emilia (foto Artioli)

Dodici militari fino a notte fonda

L’aliquota assegnata alla città prevede un totale di 12 militari, distribuiti su turni da sei ore. Il primo turno parte alle 13,30 con tre unità, il secondo alle 19,30 e si protrae fino a notte inoltrata (1,30).

Controllo rafforzato delle zone più critiche

L’obiettivo è chiaro: rafforzare il controllo delle zone più critiche e migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini. Lo ha sottolineato il questore Giuseppe Maggese e lo ha ribadito anche il commissario Angela Cutillo, che ha illustrato i compiti operativi dei militari: “Il loro servizio è di vigilanza dinamica, ma anche in forma fissa. Hanno la possibilità di fermare e identificare le persone, e di intervenire nell’immediatezza di fatti gravi, trattenendo i responsabili. In quei casi interverremo noi o i carabinieri. Per quanto riguarda gli atti di polizia giudiziaria quindi, i militari sono costantemente in contatto con la sala operativa della questura, che invierà le forze dell’ordine quando necessario”.