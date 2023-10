Presidio per la pace in corso Vallisneri oggi dalle 19

Un piccolo, ma significativo gesto collettivo per ribadire insieme l’invito alla pace e convivenza solidale tra i popoli: il Comune di Scandiano invita cittadini e associazioni a partecipare oggi al presidio per la pace. In occasione della giornata mondiale delle Nazioni Unite si terrà un’iniziativa per riunirsi senza nessuna bandiera se non quella della pace e camminare insieme. È possibile portare una candela o torcia. Il ritrovo è in corso Vallisneri di fronte al municipio alle 19. Da lì si raggiungerà a piedi il parco della Resistenza dove verranno letti alcuni brani per riflettere sull’importanza della pace e cooperazione tra le nazioni.