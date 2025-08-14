Presidio rurale dei vigili del fuoco. Via al servizio prevenzione incendi

Prende ufficialmente il via la stagione operativa 2025 del presidio rurale dei vigili del fuoco di Villa Minozzo, giunto alla terza edizione: un presidio strategico per la prevenzione e il contrasto degli incendi boschivi in Appennino. La cerimonia di apertura si è svolta alla presenza del sindaco di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi, e del comandante provinciale dei vigili del fuoco, ingegner Antonio Annecchini. Il presidio resterà operativo per un primo periodo fino al 27 agosto; un eventuale secondo periodo sarà programmato in base all’evoluzione delle condizioni meteo-climatiche e, di conseguenza, in funzione del livello di rischio di incendio boschivo.

Durante l’attività, le squadre garantiranno la presenza costante di mezzi attrezzati per affrontare gli incendi e svolgere vigilanza dinamica sul territorio, affiancando anche iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini per promuovere comportamenti responsabili. All’occorrenza, le squadre dislocate sul territorio di Villa Minozzo potranno fronteggiare interventi di soccorso tecnico in loco (come nel caso dell’incidente di ieri, ne parliamo nell’articolo a fianco), in attesa delle squadre normalmente competenti. Siglato anche un contratto di comodato d’uso gratuito con il quale l’Unione Montana concede al comando di Reggio attrezzature per la lotta attiva agli incendi. L’Appennino reggiano consolida così un modello interistituzionale che si è dimostrato molto efficace.