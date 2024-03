Presidio soppresso dal 2020. Il pronto soccorso è chiuso. Donna incinta muore lì davanti

Incinta al secondo mese, è spirata tra le braccia del marito davanti all’ospedale Franchini di Montecchio, in provincia di Reggio Emilia. Era stata trasportata là in stato di semincoscienza proprio dal coniuge in una disperata corsa in auto dopo che la donna a casa, in tarda serata, era stata vittima prima di forti dolori addominali e al torace quindi di difficoltà respiratorie e di un malore, forse provocato da un attacco cardiaco. Proprio a causa della gravità della situazione, i familiari della gestante avevano deciso di non aspettare l’arrivo dei soccorsi che, a loro dire, tardavano ad arrivare.

Kulwinder Kaur, 40enne d’origine indiana, è spirata così, davanti ad un pronto soccorso chiuso di notte dal marzo 2020. Madre di due bambine di 5 e 12 anni, abitava con il marito 42enne Hardeep Singh, operaio agricolo, a Praticello di Gattatico. La famiglia – originaria del Punjab, ben inserita sia nella realtà gattaticese che nella comunità sikh –, proprio in occasione della nascita delle due figlie era già ricorsa alle cure di quell’ospedale, molto rinomato per il reparto di Ginecologia ed Ostetricia. Probabilmente per questo Hardeep ha trovato naturale cercare là aiuto, bussando a mezzanotte alla guardiola. Forse la scarsa conoscenza dell’italiano dell’uomo e dei suoi connazionali vicini di casa, non ha fatto loro ben comprendere, durante la disperata telefonata al 118, i meccanismi del nuovo sistema di emergenza-urgenza La donna - ci ha raccontato Hardeep, ricorrendo alla figlia 12enne come interprete - non stava bene da tempo ed aveva sospeso il duro lavoro di operaia della coop Csl in un centro logistico specializzato in abbigliamento. "Kulwinder rimetteva e aveva male allo stomaco. La scorsa settimana siamo andati dalla dottoressa a Sant’Ilario; ci ha detto che tutto procedeva bene e prescritto medicine per il bambino. Ma da quattro giorni aveva dolore al petto e faticava a respirare".

La situazione è precipitata lunedì dopo cena, quando la gestante è collassata sul divano. Il marito, dopo aver chiamato il 118, ha deciso di trasportare Kulwinder all’ospedale distante pochi chilometri. L’uomo, spiegano dall’Ausl, "ha ricevuto indicazioni dagli operatori della centrale operativa di attendere". Quando l’ambulanza è giunta al domicilio "non trovando la paziente, ma solo un congiunto, ha avvisato il 118. Non è stato possibile contattare il marito per proporre un rendez vous lungo il percorso con un mezzo di soccorso avanzato - automedica o auto-infermieristica". Il cellulare era stato lasciato a casa. Il 118 a quel punto "ha attivato l’auto-infermieristica per l’immediata apertura della camera calda del ps nonché l’automedica". All’arrivo della donna "sono subito iniziate le ripetute manovre di rianimazione a cura dei professionisti dell’autoinfermieristica e dell’automedica". Purtroppo inutili. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Francesca Chilloni

Nina Reverberi